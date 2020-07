Negati fondi europei alle città polacche dichiarate L.G.B.T. Free (Di venerdì 31 luglio 2020) Sono sei le città polacche a cui sono stati Negati fondi europei perchè si sono dichiarate “zone franche libere da persone LGBT”. La rara sanzione finanziaria è giustificata dalla disparità di trattamento dei cittadini di una nazione membro della Comunità Europea. Nonostante la quantità di denaro trattenuta sia modesta, tra 6.000 e i 29.000 dollari,- … Leggi su periodicodaily

