‘Ndrangheta, 6 arresti contro clan Labate per estorsioni e armi (Di venerdì 31 luglio 2020) REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari e decreto di sequestro preventivo nei confronti di 6 persone (4 in carcere e 2 agli arresti domiciliari). Eseguita una misura interdittiva personale nei confronti di una dipendente del comune di Reggio Calabria (sospensione per 12 mesi dall’esercizio di pubblico ufficiale o servizio) e una misura di sequestro preventivo delle quote di partecipazione e di tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale riguardante una impresa di onoranze con sede in Reggio Calabria. Le indagini sono partite nel 2017, a seguito del rinvenimento di armi d’assalto, anche da guerra e relativo munizionamento. E’ stata avviata un’indagine di utenze telefoniche, ambientali ed acquisizione di atti che ... Leggi su ildenaro

_Carabinieri_ : Reggio Calabria: #Carabinieri disarticolano sodalizio criminale volto a favorire la latitanza dei boss della ‘ndran… - retewebitalia : - quotidianodirg : ‘Ndrangheta, 6 arresti contro clan Labate per estorsioni e armi - princigallomich : ‘Ndrangheta, 6 arresti contro clan Labate per estorsioni e armi - nestquotidiano : ‘Ndrangheta, 6 arresti contro clan Labate per estorsioni e armi -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Ndrangheta arresti Corruzione: mazzette al Consorzio autostrade siciliane, arrestato funzionario Cas Affaritaliani.it