NBA, Jonathan Isaac spiazza tutti prima di Orlando-Nets: tutti si inginocchiano ma lui… resta in piedi (Di venerdì 31 luglio 2020) Seconda giornata di gare nella bolla di Orlando e subito un colpo di scena nel match tra i padroni di casa e Brooklyn, prima gara in programma nella serata NBA di oggi. Pool/Getty ImagesDurante l’inno nazionale, tutti i giocatori hanno deciso di inginocchiarsi per sostenere la protesta di ‘Black Lives Matter‘ contro le discriminazioni razziali, tutti tranne Jonathan Isaac che ha scelto di rimanere in piedi senza indossare la maglia nera. Lo specialista difensivo di Orlando ha voluto rimanere estraneo a questa forma di protesta, restando in piedi in mezzo ai suoi compagni inginocchiati. Cresciuto nel Bronx, il 22enne è molto religioso visto che il padre da ... Leggi su sportfair

