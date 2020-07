NBA – Donovan Mitchell si presenta con un giubotto antiproiettile: segno di protesta contro la violenza della polizia [FOTO] (Di venerdì 31 luglio 2020) I Jazz sono tornati in campo nella notte NBA riprendendo idealmente da dove, alcuni mesi fa, il campionato si era fermato proprio a causa della positività di Rudy Gobert, giocatore di Utah. Nonostante la gioia del ritorno in campo, i cestisti NBA non hanno dimenticato quanto accaduto parallelamente all’emergenza Coronavirus, ovvero i casi di violenza perpetrata da parte dei poliziotti nei confronti degli afroamericani. Donovan Mitchell ha dunque deciso di lanciare un messaggio piuttosto forte: il cestista dei Jazz si è presentato con un giubotto antiproiettile con incisi i nomi delle vittime delle violenze della polizia. Un gesto che non è passato di certo inosservato. L'articolo NBA – ... Leggi su sportfair

