Nba, ai Lakers il derby con i Clippers, decisivi LeBron James e Davis (Di venerdì 31 luglio 2020) I Lakers vincono il derby di Los Angeles contro i Clippers nella bolla di Orlando dove questa notte è ripartita l'Nba dopo la lunga pausa dovuta all'emergenza coronavirus. I Lakers, si sono imposti ... Leggi su leggo

dchinellato : ???? Anthony Davis is by far the Lakers mvp tonight. He’s putting on a show ???? Davis senza dubbio il migliore dei La… - dchinellato : “Non importa dove siamo - sentenzia LeBron James -: il basket è basket e la voglia di vincere è la voglia di vincer… - dchinellato : ICYMI “Non importa dove siamo - sentenzia LeBron James -: il basket è basket e la voglia di vincere è la voglia di… - carloforci : #AnthonyDavis dovrebbe vincere il premio di MVP. Ho detto la mia. #NBA #Lakers - ScMotorieSelmi : Basket: Riparte la stagione Nba, giocatori in ginocchio all'inno -