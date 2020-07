Naya Rivera in un episodio di Sugar Rush, la sua ultima apparizione televisiva (Di venerdì 31 luglio 2020) La trasmissione Sugar Rush prodotta per Netflix ha confermato che Naya Rivera apparirà in un episodio disponibile che le è stato dedicato dopo la tragica morte. Naya Rivera apparirà in un episodio inedito della trasmissione Sugar Rush, condotta da Hunter March, disponibile da oggi su Netflix. La puntata è stata girata nel mese di febbraio a Los Angeles e la star di Glee era uno dei giudici accanto agli chef Candace Nelson e Adriaino Zumbo. La piattaforma di streaming aveva annunciato il 24 giugno che la nuova stagione di Sugar Rush, intitolata Extra Sweet, sarebbe stata disponibile dal 31 luglio. Naya Rivera è ... Leggi su movieplayer

