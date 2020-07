Navi-quarantena per migranti, il virologo Clementi: “Insensato e costoso” (Di venerdì 31 luglio 2020) Il virolgo Massimo Clementi si schiera contro l’adozione di Navi-qurantena per l’accoglienza dei migranti e ricorda l’incubo della Diamond Princess. Il virologo Massimo Clementi non ci sta e prende posizione contro il Viminale che propone di utilizzare le Navi da crociera come luoghi di quarantena per i migranti. Clementi, Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute … L'articolo Navi-quarantena per migranti, il virologo Clementi: “Insensato e costoso” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

HuffPostItalia : Clementi: 'Navi quarantena? Ideali per lo sviluppo del virus'. In Sicilia allestita una da 700 posti - AMorelliMilano : DELIRIO! Gli italiani pagano quasi 10 milioni in tre mesi per le navi da quarantena degli immigrati che ogni giorno… - LegaSalvini : #MORELLI: CONTE SENZA VERGOGNA!! Lo stato di Emergenza? Lo vuole prorogare perché altrimenti non si possono noleggi… - TommyBrain : Meluzzi: con un Paese alla fame vogliono usare il Mes per la quarantena dei migranti sulle navi' - IacobellisT : Meluzzi: con un Paese alla fame vogliono usare il Mes per la quarantena dei migranti sulle navi' -