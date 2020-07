Nati oggi famosi, tutti i compleanni del mese d'agosto (Di sabato 1 agosto 2020) Attori, musicisti, modelle, sportivi, stilisti e scrittori, ma anche politici e giornalisti, tutti i Nati oggi del mese giorno per giorno: 1 agosto Compie 41 anni Jason Moma, mentre sono Giancarlo Giannini e Adriano Sofri compiono 77 anni nello stesso giorno del cantautore Andrea Mingardi (79 anni) e del regista Sam Mendes (55). Auguri anche a Jesse Borrego, il Jesse Velasquez della serie tv Saranno famosi (58 anni). Nel 1936 nasceva anche Yves Saint Laurent. 2 agosto Isabel Allende compie 78 anni e Fabio Testi 79. Sono Nati oggi anche Sam Worthington (43), Kevin Smith (50), Charli XCX (28 anni) e i compianti Peter O'Toole e Wes Craven. 3 agosto Compie 70 anni il regista John Landis, la cantante inglese, ma ... Leggi su gqitalia

