Nasconde droga sotto un’auto in sosta: arrestato minorenne (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato nel pomeriggio di giovedì in via Foggia un giovane a bordo di uno scooter che, dopo aver sistemato un borsello sotto un’autovettura in sosta, si è seduto sul motociclo con atteggiamento circospetto. Poco dopo è giunta un’altra moto con un uomo a bordo ed il giovane, dopo un cenno d’intesa, ha prelevato qualcosa dal borsello occultato poco prima e gliel’ha consegnato. L’uomo, alla vista dei poliziotti, si è dato alla fuga mentre il giovane è stato bloccato e trovato in possesso di 50 involucri contenenti 61 grammi circa di marijuana. Un 17enne napoletano è stato arrestato per ... Leggi su anteprima24

