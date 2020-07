Napoli, Osimhen saluta il Lille e abbraccia gli azzurri: “Una maglia iconica” (Di venerdì 31 luglio 2020) Il nuovo acquisto del Napoli è già pronto per indossa la maglia del club azzurro.Oggi il Napoli ha confermato l'acquisto a titolo definito di Victor Osimhen, arrivato dal Lille per compiere il definitivo salto di qualità. Una cessione storica per il club francese, che incasserà una cifra record dal club azzurro, 81.3 milioni di euro, bonus compresi (70 di parte fissa). Come riportato dall'Equipe: "Si tratta della cessione più remunerativa nella storia del club", considerata che l'anno scorso l'Arsenal aveva comprato il cartellino Nicolas Pepé pagando 80 milioni di euro.Calciomercato Napoli, adesso è ufficiale: Osimhen è il nuovo “9” degli ... Leggi su mediagol

