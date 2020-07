Napoli-Lazio sarà diretta dall’arbitro Calvarese (Di venerdì 31 luglio 2020) L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per le gare di sabato, valide per la 38esima e ultima giornata di Serie A. La sfida tra Napoli e Lazio sarà diretta da Calvarese di Teramo, con Di Paolo e De Meo al VAR. Gli assistenti saranno Baccini e Vecchi, il quarto uomo Dionisi. Juventus-Roma è stata affidata a Rocchi, mentre Atalanta-Inter a Giacomelli. Fabbri arbitrerà Brescia-Sampdoria, mentre è stato scelto Serra dalla CAN B per Milan-Cagliari. L'articolo Napoli-Lazio sarà diretta dall’arbitro Calvarese ilNapolista. Leggi su ilnapolista

