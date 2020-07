Napoli-Lazio, probabili formazioni Sky: Stanislav Lobotka indicato come titolare (Di venerdì 31 luglio 2020) La redazione del portale online di Sky Sport ha provato a decifrare le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista di Napoli-Lazio, ultima di campionato in programma domani 1 agosto alle 20:45. La difesa vedrà presente Kalidou Koulibaly insieme a Nikola Maksimovic, mentre a sinistra ci sarà Mario Rui e a destra Giovanni Di Lorenzo. In porta ci dovrebbe essere Alex Meret, secondo la rosea. Fabian Ruiz, Stanislav Lobotka e Piotr Zielinski titolari a centrocampo. Potrebbe non esserci dal primo minuto José Callejon alla sua ultima presenza al San Paolo. Insieme al capitano Lorenzo Insigne ci saranno invece Matteo Politano e Dries Mertens, uscito acciaccato dalla sfida contro l’Udinese, ma ormai tornato in forma. La Lazio proverà a far segnare in tutti i modi Ciro Immobile, ... Leggi su calciomercato.napoli

