Napoli, immobilizzano la colf e svaligiano appartamento di lusso. Bottino da 200mila euro (Di venerdì 31 luglio 2020) Hanno immobilizzato la colf e svaligiato la casa: Bottino di oltre 200mila euro. La rapina è stato messa a segno in un condominio di via Villanova a Posillipo. In azione sono entrati almeno in tre, con volti coperti da passamontagna. A rivelarlo è il quotidiano Il Mattino.

