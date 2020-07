Napoli, allenamento mattutino al San Paolo (Di venerdì 31 luglio 2020) Seduta mattutina per il Napoli al San Paolo. Gli azzurri preparano il match contro la Lazio per l’ultima giornata di Serie A in programma domani al San Paolo alle ore 20.45. Prima fase dedicata al riscaldamento con una serie di torelli. Successivamente esercizi finalizzati alla velocità. Di seguito lavoro tattico e chiusura con partitina a campo ridotto. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

sscnapoli : ??@dries_mertens14 “Sabato partita importante per poi arrivare al top contro il @FCBarcelona_es” ??… - sscnapoli : ?? I convocati di #InterNapoli ?? - cn1926it : Verso #NapoliLazio, il report allenamento dal San Paolo - napolista : Napoli, allenamento mattutino al San Paolo Gli azzurri preparano il match contro la Lazio per l'ultima giornata di… - _SiGonfiaLaRete : Napoli, il report dell’allenamento alla vigilia del match contro la Lazio -