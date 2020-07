MotoGP, cancellati i GP di Argentina, Thailandia e Malesia (Di venerdì 31 luglio 2020) Fim e Dorna hanno ufficialmente annunciato la cancellazione dei GP di Argentina, Thailandia e Malesia dal calendario del Mondiale 2020 di MotoGP. Le tre gare erano già state rinviate per via della pandemia di coronavirus, ma non verranno più recuperate. Allo stesso tempo, è stato annunciato un nuovo appuntamento che si aggiungerà in coda al calendario. Dopo il Gp di Valencia dal 20 al 22 novembre, una settimana più tardi si correrà l’ultima gara della stagione in una località europea ancora ignota che verrà svelata il 10 agosto. Leggi su sportface

