MotoGP, cancellati altri tre Gran Premi ma annunciato nuovo appuntamento a sorpresa a novembre (Di venerdì 31 luglio 2020) Ci sono novità per il Motomondiale. Il calendario della MotoGP 2020 continua a subire modifiche a causa dell'emergenza coronavirus. Pochi istanti fa, la Federazione internazionale e la Dorna hanno annunciato la cancellazione dei GP di Argentina, Thailandia e Malesia, inizialmente rinviate nella speranza di recuperarle più avanti.MotoGP: 3 Gp cancellati ma uno nuovo in arrivocaption id="attachment 649339" align="alignnone" width="498" (Getty Images)/captionLa situazione sanitaria dei Paesi non ha consentito agli organismi competenti di dare il via libera per le gari e così si è deciso per la cancellazione definitiva. Annunciata, però, una novità importante. Il calendario della MotoGP, infatti, si arricchirà di un ... Leggi su itasportpress

