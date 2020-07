MotoGp, cancellate le gare in Argentina, Thailandia e Malesia (Di venerdì 31 luglio 2020) Altre cancellazioni nel calendario del motomondiale: stato ufficializzato che nel 2020 non si correranno il gp di Argentina, Thailandia e Malesia , in programma sui circuiti di Rio Hondo, Buriram e ... Leggi su gazzettadelsud

GazzettaDelSud : MotoGp, cancellate le gare in Argentina, Thailandia e Malesia - igorducati : RT @BibbiaGP: ?? Arriva la conferma: CANCELLATE Termas, Sepang e Buriram, ma arriva un nuovo Gran Premio in Europa!? ? ?? Si riscrive così i… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: MotoGP, cancellate Argentina, Tailandia e Malesia. E a fine novembre un nuovo GP - zazoomblog : MotoGp – Il Coronavirus vince ancora: cancellate Argentina Thailandia e Malesia - #MotoGp #Coronavirus #vince… - dinoadduci : MotoGP, cancellate Argentina, Thailandia e Malesia. E a fine novembre un nuovo GP -