Moto GP, cancellati tre Gran Premi: il calendario ufficiale (Di venerdì 31 luglio 2020) La Moto GP ha ufficializzato la cancellazione di tre Gran Premi: annunciato un altro GP in Europa, il calendario sarà di 15 gare La Moto GP ha ufficializzato la cancellazione di tre Gran Premi: non si correrà in Argentina, Thailandia e Malesia. Questo è quanto si legge nel comunicato di Dorna: “L’epidemia di coronavirus in corso e le conseguenti complicazioni obbligano la cancellazione degli eventi precedentemente rinviati”. Il calendario ufficiale però ospiterà un’ulteriore gara in Europa che sarà svelata il prossimo 10 agosto. Con questo appuntamento nel weekend tra il 20-22 novembre si concluderà la stagione di Moto GP, che quindi sarà ... Leggi su zon

