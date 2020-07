Morto Tataw, fu capitano del Camerun a Italia '90 (Di venerdì 31 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 31 LUG - Stephen Tataw, ex capitano della Nazionale del Camerun che, ai Mondiali di Italia '90 arrivò a giocarsi contro l'Inghilterra a Napoli la qualificazione per le semifinali, prima ... Leggi su corrieredellosport

Un recente lutto ha scosso il mondo dello sport internazionale, soprattutto per quanto concerne il calcio africano: è morto Stephen Tataw, ex difensore camerunense. Il capitano del sorprendente Cameru ...