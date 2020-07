Morto Buddy, primo cane positivo al Coronavirus negli USA: era malato da 3 mesi (Di venerdì 31 luglio 2020) Addio a Buddy, il primo cane positivo al Coronavirus negli Stati Uniti. Il pastore tedesco è Morto all’età di sette anni dopo tre mesi di malattia. Non è chiaro se il cane sia Morto per complicazioni a causa dell’infezione da Coronavirus, che con ogni probabilità aveva contratto dal suo padrone, o se sia Morto di linfoma. Due veterinari, non coinvolti nelle sue cure ma che hanno visionato la cartella medica dell’animale, hanno dichiarato a National Geographic che probabilmente aveva un tumore. “Non è chiaro se il cancro lo abbia reso più suscettibile a contrarre il Coronavirus o se il virus lo abbia ... Leggi su meteoweb.eu

