Morto Alan Parker, addio al regista di “Saranno famosi” (Di venerdì 31 luglio 2020) Si è spento oggi dopo una lunga malattia il regista britannico Alan Parker. A dare la notizia è la Bbc. Classe 1944, autore fra l’altro di “Saranno famosi”, “Fuga di mezzanotte” e “Missisipi Burning”. L'articolo Morto Alan Parker, addio al regista di “Saranno famosi” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

lucasofri : È morto a 76 anni il regista inglese Alan Parker - mymovies : E' morto a 76 anni Alan Parker. Ha firmato una serie di successi internazionali: da Saranno famosi a Pink Floyd - T… - Adnkronos : E' morto #AlanParker, regista di 'Saranno famosi' e 'Fuga di mezzanotte' - gaiaitaliacom : E’ morto il regista Alan Parker - gaiaitaliacom : E’ morto il regista Alan Parker - -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Alan

Il Messaggero

E' morto a 76 anni il regista inglese Alan Parker, autore di film di successo come Evita, Fuga di mezzanotte, Saranno famosi, Mississippi Burning, Bugsy Malone e The Wall. Nato a Islington il 14 febbr ...È morto a 76 anni il regista inglese Alan Parker, celebre per film come «Fuga di mezzanotte» e «Mississippi Burning» e per i tanti musical che diresse, da «Saranno famosi», ancora oggi uno dei più ama ...