Morta al “Moscati” di Avellino, la Procura dispone l’esame autoptico (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMirabella Eclano (Av) – E’ stato conferito l’incarico al medico legale Elena Piciocchi e all’anatomopatologo Antonio Perna per la morte di Michela Ambrosone. I consulenti nominati dalla Procura della Repubblica di Avellino dovranno effettuare l’esame autoptico sul corpo della donna per stabilire le cause della morte ed eventuali responsabilità da parte dei sanitari del reparto di ginecologia del “Moscati” di Avellino. La Procura ha iscritto al registro degli indagati nove persone tra medici e infermieri del reparto di ginecologia. La donna, dopo il primo intervento, ha accusato malori intensi dovuti ad alcune complicanze post-operatorie. Poco dopo è stata sottoposto ad un secondo intervento, i medici avevano ... Leggi su anteprima24

