Morientes | nuova vita per l’ex Real Madrid | lavorerà con un club campano

Capri (Na) – L'ex blanco Fernando Morientes riparte dall'isola di Capri. L'attaccante ex Real Madrid e nazionale spagnola, dopo alcune esperienze non positive da allenatore, sbarca in Italia e più esattamente in Campania. Lo spagnolo diventerà, infatti, il nuovo direttore tecnico del Racing Carpi, formazione isolana che milita nel campionato d'Eccellenza. La mission è portare il club campano tra i professionisti. "Questa – racconta Morientes – è un'esperienza importante dal punto di vista personale e professionale. Vorrei trasmettere tutti i valori che ho imparato nei miei 17 anni da professionista: abnegazione, lavoro di squadra, umiltà e disciplina sono valori ...

