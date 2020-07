Montoro, sorpreso con persone controindicate: sorvegliato speciale denunciato (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMontoro Inferiore (Av) – I Carabinieri della Stazione di Montoro Inferiore hanno denunciato un pregiudicato ritenuto responsabile di Violazione degli obblighi inerenti la Sorveglianza speciale. Lo stesso, sottoposto a tale misura di prevenzione, veniva sorpreso ad intrattenersi con una persona censurata, contravvenendo alle prescrizioni impostegli, precisamente al divieto di associarsi a persone che hanno subito condanne o siano sottoposte a misure di prevenzione. A suo carico è scattato quindi il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. La Sorveglianza speciale si applica ai soggetti che vengono ritenuti pericolosi per la sicurezza e per la pubblica moralità e, in particolare, ... Leggi su anteprima24

