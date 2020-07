Montella, bimba rischia di annegare: trasportato al Santobono (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMontella (Av) – Una bambina di appena un anno lotta tra la vita e la morte. La piccola di Montella, paese in provincia di Avellino, è stata trasportato il elicottero al Santobono di Napoli in seguito ad un incidente domestico. La bambina ha rischiato l’annegamento dopo essere finita in un recipiente pieno d’acqua che la madre aveva riempito per far fronte all’emergenza idrica nella cittadina. È questa la motivazione fornita ai soccorritori del 118 che sono arrivati sul posto e con il loro intervento stanno dando una speranza alla piccola. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

ottopagine : Bimba rischia di annegare, tragedia sfiorata a Montella #Montella -