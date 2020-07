Monster Crown, un sogno d’infanzia diventato realtà, sarà lanciato oggi su Steam in accesso anticipato (Di venerdì 31 luglio 2020) Monster Crown verrà lanciato oggi su Steam in accesso anticipato. Il cupo gioco di ammaestramento di mostri è un progetto sviluppato da una sola persona, Jason Walsh, che è anche fondatore di Studio Aurum. Quello che era nato come un sogno verso la fine degli anni ‘90 traendo ispirazione dai classici videogiochi come Dragon Warrior Monster 2, Keitai Denjū Telefang e le prime due generazioni di Pokémon, è ora un videogioco di ammaestramento di mostri divenuto realtà. L’oscura storia di Monster Crown viene scandita dal bene e dal male della razza umana e svela una parte consistente dell’interiorità dello sviluppatore stesso. Jason, ... Leggi su gamerbrain

