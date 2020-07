Monitor Italia: cala il consenso per la Lega, il Pd si avvicina. Sale ancora Fratelli d’Italia (Di venerdì 31 luglio 2020) ROMA – La Lega continua a perdere consenso tra gli italiani nella settimana in cui Salvini viene mandato a processo per il caso Open Arms. Piccola perdita anche per il PD, che però vede assottigliarsi lo svantaggio dal Carroccio. Guadagnano terreno invece gli altri a ridosso dei due primi partiti. E’ quanto emerge dal sondaggio di Monitor Italia, nato dalla collaborazione tra Agenzia Dire e Istituto Tecne’, con interviste effettuate il 30 e 31 luglio. Leggi su dire

Monitor Italia: cala il consenso per la Lega, il Pd si avvicina. Sale ancora Fratelli d'Italia

Vino, il mercato in Italia fa boom online, Gdo in crescita

Imponente la crescita nell’online: grazie alla collaborazione tra Nomisma Wine Monitor e Nielsen, si stima un aumento delle vendite di vino nell’e-commerce(per specializzati e operatori del largo ...

OPPO Watch è ufficiale! Elegante, versatile e con display importante. Ecco le specifiche

OPPO Watch è finalmente arrivato anche in Italia. Anzi lo farà dopo l'estate 2020 ma di fatto il suo annuncio è divenuto ufficiale in questi minuti. Il primo smartwatch dell'azienda cinese che si prop ...

