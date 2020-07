Mondragone, denunciati coniugi che percepivano pensione illegalmente (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMondragone (Ce) – I Finanzieri della Compagnia di Mondragone hanno denunciato a piede libero due coniugi – L.M. e F.F. – in quanto ritenuti responsabili di una truffa ai danni dell’INPS finalizzata a riscuotere la pensione e l’indennità di accompagnamento erogati a favore della madre di F.F., malgrado la stessa fosse deceduta nel gennaio del 2012. In particolare, le indagini hanno consentito di accertare che l’INPS non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione circa l’avvenuto decesso della beneficiaria e, quindi, aveva erogato indebitamente per oltre 8 anni, la somma totale di euro 129.846,00 che veniva accreditata su un libretto postale sul quale F.F. e suo marito L.M. erano abilitati a prelevare. Grazie anche agli accertamenti espletati presso ... Leggi su anteprima24

