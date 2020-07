Missione europea di monitoraggio dell’anidride carbonica: OHB firma contratti con ESA e Thales Alenia Space per costruire i 2 satelliti della missione CO2M (Di venerdì 31 luglio 2020) Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67 %) e Leonardo (33 %), ha siglato la prima tranche, pari a €72 milioni, del contratto con OHB System, quale responsabile del progetto, per sviluppare il payload dei 2 satelliti della missione CO2M, nell’ambito del programma europeo Copernicus. Copernicus è il cuore del programma satellitare di osservazione della Terra della Commissione europea e un caposaldo delle attività nel campo della Agenzia Spaziale europea (ESA). Fornisce dati di osservazione della Terra per la protezione ambientale, il monitoraggio ... Leggi su meteoweb.eu

romi_andrio : RT @ilfoglio_it: Dopo l'ibernazione dovuta al #Covid19, l'economia europea non può permettersi un'altra crisi. La missione d’autunno della… - MichelaRoi : RT @ilfoglio_it: Dopo l'ibernazione dovuta al #Covid19, l'economia europea non può permettersi un'altra crisi. La missione d’autunno della… - valeriamanieri : RT @ilfoglio_it: Dopo l'ibernazione dovuta al #Covid19, l'economia europea non può permettersi un'altra crisi. La missione d’autunno della… - GiusPecoraro : RT @ilfoglio_it: Dopo l'ibernazione dovuta al #Covid19, l'economia europea non può permettersi un'altra crisi. La missione d’autunno della… - PieraBelfanti : RT @ilfoglio_it: Dopo l'ibernazione dovuta al #Covid19, l'economia europea non può permettersi un'altra crisi. La missione d’autunno della… -

Ultime Notizie dalla rete : Missione europea Libia, per la missione europea arriva Nave San Giorgio. Ecco cosa farà Formiche.net Aerospazio: Thales Alenia Space collabora con OHB System sui satelliti Copernicus CO2M

Roma, 31 lug 11:26 - (Agenzia Nova) - Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67 per cento) e Leonardo (33 per cento), ha siglato la prima tranche, pari a 72 milioni di euro, del contratto con ...

Prossima missione SpaceX: ecco i nuovi astronauti

L’equipaggio sarà costituito da ex veterani delle precedenti missioni ISS. Tra questi, Akihiko Hoshide, dell’agenzia giapponese JAXA e Thomas Pesquet dell’Agenzia spaziale europea. Gli altri due nuovi ...

Roma, 31 lug 11:26 - (Agenzia Nova) - Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67 per cento) e Leonardo (33 per cento), ha siglato la prima tranche, pari a 72 milioni di euro, del contratto con ...L’equipaggio sarà costituito da ex veterani delle precedenti missioni ISS. Tra questi, Akihiko Hoshide, dell’agenzia giapponese JAXA e Thomas Pesquet dell’Agenzia spaziale europea. Gli altri due nuovi ...