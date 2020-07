“Mission: Impossible 7” con Tom Cruise: la produzione vuole far esplodere un vero ponte (Di venerdì 31 luglio 2020) L’attore Tom Cruise è conosciuto per lavorare spesso senza controfigure, anche nelle scene più rischiose. Qualche mese fa, avevamo riportato ad esempio che in Top Gun: Maverick gli attori saranno realmente a bordo degli F-18. Anche in Mission: Impossible 7 e Mission: Impossible 8 potrebbe esserci una scena in cui viene abbattuta, almeno in parte, la divisione tra realtà e finzione. La produzione sta pensando di far esplodere realmente un ponte. Dopo lo stop causato dall’emergenza sanitaria, i lavori per i prossimi capitoli della saga con Tom Cruise stanno per ripartire. In Mission: Impossible, la produzione è interessata a far esplodere un ponte in Polonia, ... Leggi su optimagazine

“Mission Impossible Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : “Mission Impossible