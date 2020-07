Milano, spaccano il finestrino di alcune auto con un sasso: ladri arrestati grazie ai residenti (Di venerdì 31 luglio 2020) I ladri in azione Venerdì in via Pergolesi a Milano, la polizia ha arrestato un 45enne italiano e un 43enne tunisino, entrambi pluripregiudicati, per il reato di furto aggravato in concorso. Intorno ... Leggi su milanotoday

Ultime Notizie dalla rete : Milano spaccano Milano, spaccano il finestrino di alcune auto con un sasso: ladri arrestati grazie ai residenti MilanoToday.it Il cda non trova l'intesa e il Piccolo di Milano resta senza direttore

Non sono bastate cinque ore abbondanti di riunione per trovare un accordo sul futuro direttore del Piccolo Teatro di Milano ... interno di un cda che più spaccato di così non si potrebbe.

