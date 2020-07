Milano, accoltellano 16enne per lite nata sui social dopo il calcetto: 4 ragazzini arrestati (Di venerdì 31 luglio 2020) Repertorio Si erano incontrati in strada per 'chiarirsi' dopo una lite nata sui social probabilmente dopo una partita di calcetto , com'era emerso subito dopo l'aggressione. Quel faccia a faccia però ... Leggi su milanotoday

Si erano incontrati in strada per 'chiarirsi' dopo una lite nata sui social probabilmente dopo una partita di calcetto, com'era emerso subito dopo l'aggressione. Quel faccia a faccia però si era trasf ...Il fatto è successo in strada in via Varsavia, a Milano, sul cavalcavia pedonale. L’arresto. Una lite per futili motivi in casa, la rappacificazione e la vendetta con un coltello una volta fuori casa, ...