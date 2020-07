Milan, sondato il terreno per il ritorno di Deulofeu (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Milan apre al ritorno di Deulofeu. Il calciatore spagnolo lascerà il Watford e gradirebbe il rientro in Italia: contatti avviati con l’agente Il Milan prepara i colpi di mercato per rinforzare la rosa e dare continuità all’ottimo finale di stagione: l’ultimo nome emerso è quello di Deulofeu. Il giocatore spagnolo lascerà il Watford retrocesso in Championship e gradirebbe un ritorno in rossonero. I dirigenti del Diavolo, come riporta Sky Sport, avrebbero dato il via libera alla trattativa. L’esterno farebbe comodo per il 4-2-3-1 di Pioli e può giocare in tutti i ruoli della trequarti. L’importanza di avere una panchina lunga garantisce il salto di qualità nel calcio moderno, dove non si gioca ... Leggi su zon

