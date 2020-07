Milan, Pioli: “Concluderemo al meglio questa stagione, tutto sul futuro di Ibra. 6° posto? Il prossimo anno…” (Di venerdì 31 luglio 2020) Sta per volgere la termine la stagione 2019/20 della Serie A.Con la conclusione delle partite di ieri, sono arrivati anche i verdetti ufficiali e definitivi per quanto concerne il quinto e il sesto posto in classifica del massimo campionato italiano: occupati, rispettivamente, da Roma e Milan. Sorridente e ormai rilassato alla vigilia della sfida contro il Cagliari, Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa per tracciare un bilancio della stagione in corso. "Ai giocatori credo che staccare un po' faccia piacere, perché hanno dato tanto, a me invece dispiace, ma so che quando torneranno ci sarà ancora voglia di lavorare insieme. La cena di ieri sera dimostra il tipo di famiglia che abbiamo costruito qui, peccato non aver potuto condividere tutto questo coi ... Leggi su mediagol

