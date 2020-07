Milan, Pioli carico per la prossima stagione: “Vogliamo arrivare in Champions League” (Di venerdì 31 luglio 2020) Ultima giornata di campionato per la Serie A che vedrà il Milan impegnato contro il Cagliari. Fresco di rinnovo contrattuale, il tecnico Stefano Pioli ha presentato la gara contro i sardi dando uno sguardo anche al futuro con importanti ambizioni e obiettivi precisi.Pioli: "prossima stagione vogliamo la zona Champions League""Abbiamo lavorato tanto per trovare questa continuità e questa filosofia di gioco", ha spiegato Stefano Pioli. "Questa mentalità deve essere la base per la prossima stagione". E proprio verso la prossima annata di Serie A che il mister rossonero è già ben orientato: "Il sesto posto non sarà il nostro obiettivo, il Milan deve tornare a ... Leggi su itasportpress

