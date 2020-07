Milan, Ibrahimovic vuole restare: si lavora al contratto da 5 milioni più bonus (Di venerdì 31 luglio 2020) Zlatan Ibrahimovic vuole giocare fino a 40 anni al Milan: si lavora sul contratto da 5 milioni più bonus per lo svedese Zlatan Ibrahimovic vuole rimanere al Milan. La Gazzetta dello Sport spiega che la trattativa deve cominciare, ma non sembra molto problematica. Maldini e Massara si sentono spesso con Raiola e un incontro prima della fine del campionato sarebbe inutile. Zlatan, oltre a essere un formidabile atleta, è uno showman del quale il Milan in questa fase non potrebbe fare a meno. Lui vuole restare, il club capisce che è importante trattenerlo. Il nuovo contratto per Zlatan, che in questa stagione ha guadagnato 3 ... Leggi su calcionews24

