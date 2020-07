Milan, Donnarumma sempre più vicino al rinnovo: ultimi dettagli da limare (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Milan ha dato spettacolo nel post-lockdown e di certo non vuole fermarsi. Nelle prossime ore, il club rossonero e Mino Raiola si confronteranno per discutere del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic e probabilmente anche di quello di Gianluigi Donnarumma. Il giovane portiere ha più volte manifestato la volontà di rimanere al Milan ed è sempre più vicina la proroga del contratto, in scadenza il 30 giugno 2021. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’agente del calciatore e i dirigenti del clib rossonero stanno limando gli ultimi dettagli. In particolare, il confronto si concentra sui bonus del contratto e sull’eventuale clausola rescissoria, che Raiola vorrebbe inferiore ai 50 milioni di euro, mentre il Milan non ... Leggi su sportface

