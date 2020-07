Milan, conferenza di Pioli: 'Milan, sei Champions e non da 6° posto' (Di venerdì 31 luglio 2020) Stefano Pioli è sorridente e rilassato, alla vigilia dell'ultimo impegno di campionato contro il Cagliari. "Ai giocatori credo che staccare un po' faccia piacere, perché hanno dato tanto, a me invece ... Leggi su gazzetta

sportli26181512 : Milan-Cagliari, Pioli: 'Spero non sia ultima di Ibra. L'anno prossimo obiettivo Champions': L’allenatore dei rosson… - Sport_Mediaset : #Milan, #Pioli: 'L'anno prossimo puntiamo alla #ChampionsLeague'. Il tecnico rossonero alla vigilia del #Cagliari:… - TuttoFanta : ?? #MILAN: in conferenza stampa #Pioli annuncia che #Leao sarà titolare - SkySport : Milan-Cagliari, Pioli: 'Spero non sia ultima di Ibra. L'anno prossimo obiettivo Champions' - sportli26181512 : Milan, il messaggio di Pioli ai tifosi: 'Se senza di loro siamo stati forti, con loro lo saremo ancora di più': Ste… -