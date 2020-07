Milan-Cagliari: orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE e probabili formazioni (Di venerdì 31 luglio 2020) Per confermare i progressi post lockdown e chiudere al meglio la stagione, il Milan ospita il Cagliari (reduce dalla prestigiosa vittoria casalinga contro la Juventus) per cercare di mettere in tasca altri punti utili per il morale. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul match di San Siro in programma sabato sera. dove e quando si gioca Milan-Cagliari si giocherà sabato 1 agosto 2020 allo stadio San Siro di Milano, a porte chiuse. Il fischio d'inizio è in programma alle ore 20.45. Partita:... Leggi su 90min

