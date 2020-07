Migranti: Salvini, ‘governo complice criminali, se sale contagio so chi denunciare’ (Di venerdì 31 luglio 2020) Milano, 31 lug. (Adnkronos) – Sui recenti sbarchi, “con naufraghi che arrivano con lo smartphone e il cagnolino barboncino”, per il leader della Lega Matteo Salvini “Il governo è assolutamente complice di questi criminali”. Non solo: “Visto che ormai sono centinaia i casi di immigrati positivi al Covid, se riparte qualcosa sappiamo a chi andare a chiedere conto. Solo ieri a Treviso 129 positivi, il focolaio più grande d’Italia, se riparte qualcosa sappiamo chi andare a prendere e a denunciare”. Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini ospite della trasmissione ‘Aria pulita’. “I giudici della politica sono i cittadini, potranno scappare dalle elezioni ancora per qualche settimana, qualche mese ma prima o poi gli italiani potranno ... Leggi su calcioweb.eu

