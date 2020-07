Migranti positivi coronavirus: sindacato Silp – Cgil denuncia pericoli per la Polizia che controlla (Di venerdì 31 luglio 2020) Le fughe dei Migranti dai Cara, i rischi per la salute pubblica legati al Covid-19, le sofferenze delle lavoratrici e dei lavoratori della Polizia di Stato, sui quali, oggi come ieri, ricade il peso delle politiche emergenziali, non possono continuare a essere trascurati, afferma Tissone Leggi su firenzepost

matteosalvinimi : Arrivati da Lampedusa e trasferiti a Cori (Latina), i “turisti per sempre” come ringraziamento adesso azzannano anc… - LegaSalvini : Coronavirus, a Treviso scoppia maxi focolaio tra i migranti: 133 positivi alla Serena - fanpage : Nessuno dei #migranti è positivo al #coronavirus - NoireVn : RT @SkyTG24: Coronavirus, migranti trasferiti a #Torino: quattro positivi - LucyMilano92 : RT @matteosalvinimi: Arrivati da Lampedusa e trasferiti a Cori (Latina), i “turisti per sempre” come ringraziamento adesso azzannano anche… -