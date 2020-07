Migranti nell'ex hotel di Fiuggi, la Asl di Frosinone: 'I test molecolari sono tutti negativi al Covid' (Di venerdì 31 luglio 2020) 'La Asl di comunica che i test molecolari eseguiti sui Migranti trasferiti a sono tutti negativi'. Lo rende noto l'Unità di Crisi per il della Regione sulla pagina Facebook 'Salute Lazio' dell'... Leggi su leggo

Migranti e blocchi navali, si rompe il fronte dei 5s "No pregiudizi ideologici"

Se anche gli esponenti del Movimento 5 Stelle legittimano i blocchi navali, vuol dire che la misura è davvero colma. A parlare è il sindaco di Porto Empedocle, una delle città che sta sopportando il m ...

MIGRANTI – 170 in Molise, sono arrivati stamattina: sistemati a Isernia e nella provincia di Campobasso

CAMPOBASSO – Sono arrivati a Isernia di buon mattino i migranti provenienti da Lampedusa annunciati già da qualche giorno accompagnati dalle forze dell’ordine che hanno organizzato un servizio di sicu ...

