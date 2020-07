Migranti, in 84 su barcone semi-affondato. Malta e Francia non rispondono, li soccorre l’Italia (Di venerdì 31 luglio 2020) Migranti, in 84 su barcone semi-affondato. Un velivolo di Frontex ha avvistato un gommone semi-affondato con 84 Migranti a bordo in zona Sar libica. Le autorità di Tripoli hanno però detto di non poter intervenire per mancanza di navi. Sarebbe allora toccato a Malta, zona Sar adiacente, ma da La Valletta non si sono ricevute risposte. Vista la vicinanza con le piattaforme petrolifere francesi Total, è stato allora chiesto a un mercantile (battente bandiera di Gibilterra) di soccorrere i Migranti. Anche in questo caso però, nessuna risposta. È quindi intervenuta la Guardia costiera italiana, che ha salvato i naufraghi e si sta dirigendo verso Lampedusa. Ieri un velivolo di Frontex ha ... Leggi su limemagazine.eu

"Vi chiedo di sospendere lo stanziamento da 6,5 milioni di euro in attesa di un risvolto nella collaborazione che abbiamo chiesto alle autorità tunisine in materia migratoria". Con queste parole oggi ...

Migranti, Meloni a Di Maio: “Vuole fermare le partenze? Buongiorno, da anni chiediamo blocco navale”

La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni canzona il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che in un'intervista oggi ha proposto soluzioni per fermare le partenze di migranti dalla Tunisia: "Buongi ...

