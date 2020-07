Migranti, Di Maio: “Emergenza nazionale, vanno sequestrati i barconi” (Di venerdì 31 luglio 2020) Migranti, parla il Luigi DI Maio. Intervenuto al Corriere della Sera, il ministro l’ha definita un’emergenza nazionale e ha promesso e annunciato provvedimenti immediati. Ecco il piano per arginare il fenomeno. “E’ un’emergenza nazionale”. Parola di Luigi Di Maio, ministro dello sviluppo economico e ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai microfoni del Corriere … L'articolo Migranti, Di Maio: “Emergenza nazionale, vanno sequestrati i barconi” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

HuffPostItalia : Luigi Di Maio: 'Mettiamo fuori uso i barconi dei migranti' - Linkiesta : Il disastro con la Libia è la conferma che non abbiamo un ministro degli Esteri. ?? L'articolo di Carlo Panella:… - SkyTG24 : Migranti, Di Maio: sbarchi vera emergenza, distruggere i barconi - cocchi2a : RT @Patty66509580: Migranti e coronavirus, Di Maio: “Tunisia sequestri in loco barchini e gommoni. Al via i rimpatri, nessuno sarà regolari… - magicaGrmente22 : Bla, bla, bla . Migranti, Di Maio: 'Non fermare gli sbarchi, ma bloccare partenze' -