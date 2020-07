Migranti, Di Maio blocca 6,5 milioni di fondi a Tunisia: “Prima serve svolta sulle partenze”. E chiede di “mettere fuori uso i barchini” (Di venerdì 31 luglio 2020) Stop ai fondi per la cooperazione allo sviluppo fino a quando la Tunisia non dimostrerà una maggiore collaborazione nel contrasto alle partenze dalle sue coste. Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha scelto la strategia del pugno duro nei confronti del governo di Tunisi, dopo il nuovo boom di arrivi registrato a luglio. Una linea già intrapresa giovedì, quando ha convocato alla Farnesina l’ambasciatore tunisino chiedendo maggiori controlli sulle coste del Paese nordafricano e una rapida ripresa dei rimpatri. “Vi chiedo di sospendere questo stanziamento da 6,5 milioni di euro in attesa di un piano integrato più ampio proposto dalla viceministra del Re e di un risvolto nella collaborazione che abbiamo chiesto alle autorità tunisine in ... Leggi su ilfattoquotidiano

