Migranti: deputato tunisino, 'prima di minacciare blocco fondi Di Maio rispetti accordi'/Adnkronos (3) (Di venerdì 31 luglio 2020) (Adnkronos) - Perché, come ricorda il deputato tunisino, "per controllare le coste tunisine ci vogliono uomini e mezzi e l'Italia non ha mantenuto i suoi impegni dal 2017. In più le condizioni climatiche ottimali hanno incoraggiato le persone a tornare in Italia, oppure persone rimpatriate o cittadini che hanno perso il lavoro. C'è un disagio sociale che ha fatto sì che la gente cerchi altre soluzioni". Il deputato tunisino poi parla della nuova rotta tunisina verso l'Italia. Nei giorni scorsi il Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio in una intervista all'Adnkronos aveva lanciato l'allarme sui flussi tunisini e aveva parlato di un "serio problema di ordine pubblico". "Il problema - dice Sami Ben Abdelaali -è che oggi c'è un governo ad ... Leggi su liberoquotidiano

TV7Benevento : Migranti: deputato tunisino, 'prima di minacciare blocco fondi Di Maio rispetti accordi'/Adnkronos (4)... - TV7Benevento : Migranti: deputato tunisino, 'prima di minacciare blocco fondi Di Maio rispetti accordi'/Adnkronos (3)... - TV7Benevento : Migranti: deputato tunisino, 'prima di minacciare blocco fondi Di Maio rispetti accordi'/Adnkronos (2)... - TV7Benevento : Migranti: deputato tunisino, 'prima di minacciare blocco fondi Di Maio rispetti accordi'/Adnkronos... - notizieit : Migranti: deputato tunisino, 'prima di minacciare blocco fondi Di Maio… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti deputato Migranti: deputato tunisino, 'prima di minacciare blocco fondi Di Maio rispetti accordi'/Adnkronos (2) Fortune Italia Migranti: deputato tunisino, 'prima di minacciare blocco fondi Di Maio rispetti accordi'/Adnkronos (4)

Sulla convocazione di Di Maio dell'ambasciatore tunisino per accelerare i rimpatri, il deputato dice: "Per il numero dei rimpatri l'accordo già c'è, bisogna intervenire con il governo. Appena intorno ...

MIGRANTI IN ABRUZZO: D'ERAMO, ''LA LEGA PROTESTERA' IN OGNI LUOGO D'ARRIVO''

L’AQUILA - “Il governo Pd-Cinque Stelle continua a favorire l’invasione dei migranti, in Italia, in particolare nel nostro Abruzzo che si appresta a ricevere, inopinatamente, altri 200 nordafricani da ...

Sulla convocazione di Di Maio dell'ambasciatore tunisino per accelerare i rimpatri, il deputato dice: "Per il numero dei rimpatri l'accordo già c'è, bisogna intervenire con il governo. Appena intorno ...L’AQUILA - “Il governo Pd-Cinque Stelle continua a favorire l’invasione dei migranti, in Italia, in particolare nel nostro Abruzzo che si appresta a ricevere, inopinatamente, altri 200 nordafricani da ...