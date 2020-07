Migranti: deputato tunisino, 'prima di minacciare blocco fondi Di Maio rispetti accordi'/Adnkronos (2) (Di venerdì 31 luglio 2020) (Adnkronos) - "La collaborazione e la cooperazione tra due paesi è come il matrimonio - dice ancora Sami Ben Abdelaali -nella buona e nella cattiva sorte. Quando ci sono disagi in un paese bisogna intervenire con il dialogo e non minacciando di bloccare i fondi. Non è questa la condizione ottimale per i nostri rapporti". "Io sono davvero dispiaciuto per le parole espresse dal ministro Di Maio che non traducono i rapporti storici di cooperazione tra l'Italia e la Tunisia- dice ancora il politico sposato con una donna italiana- L'Italia ovviamente prima di pretendere che la Tunisia mantenga suoi impegni e i suoi accordi dovrebbe anche mantenere gli impegni presi nel 2011 nell'accordo tra governo italiano e governo tunisino. Perché dal 2017 l'Italia ha bloccato gli ... Leggi su iltempo

Sulla convocazione di Di Maio dell'ambasciatore tunisino per accelerare i rimpatri, il deputato dice: "Per il numero dei rimpatri l'accordo già c'è, bisogna intervenire con il governo. Appena intorno ...

MIGRANTI IN ABRUZZO: D'ERAMO, ''LA LEGA PROTESTERA' IN OGNI LUOGO D'ARRIVO''

L’AQUILA - “Il governo Pd-Cinque Stelle continua a favorire l’invasione dei migranti, in Italia, in particolare nel nostro Abruzzo che si appresta a ricevere, inopinatamente, altri 200 nordafricani da ...

