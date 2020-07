Migranti, ”Chi non ha diritto di rimanere non può restare in Italia”, avverte Crimi (M5s) (Di venerdì 31 luglio 2020) Vista la situazione, abbastanza delicata, Vito Crimi, capo politico del M5S, ha deciso di recarsi personalmente a Porto Empedocle dove, dopo aver incontrato il primo cittadino ed i rappresentanti pentastellati del territorio, ha rilasciato alcune affermazioni alla stampa: “Esprimo massima solidarietà al sindaco di Porto Empedocle. Sono venuto qui per capire quali soluzioni adottare di fronte a all’emergenza costituita dagli sbarchi di Migranti, che arrivano in particolare dalla Tunisia“. Crimi: “Chi non ha diritto a restare deve andar via” Tuttavia Crimi ha tenuto a fare chiarezza su un tema specifico, attraverso un “messaggio deve essere espresso chiaramente: chi non ha diritto di rimanere in Italia deve ... Leggi su italiasera

Adnkronos : #Migranti, #Crimi: 'Chi non ha diritto non può restare in Italia' - ladyonorato : Notizie come questa danno la misura della vergognosa #omertà che vige in Italia sui crimini, anche violenti, commes… - gstelluti : RT @lvoir: La Tunisia è un Paese sicuro e chi parte per l’Italia viene rimpatriato. Non sarà regolarizzato nessuno“ - Herbert403 : RT @lvoir: La Tunisia è un Paese sicuro e chi parte per l’Italia viene rimpatriato. Non sarà regolarizzato nessuno“ - pietro30199674 : RT @Teresat14547770: Gestione migranti in Tunisia, Di Maio chiede stop a 6,5 mln euro di fondi per Tunisi - Sputnik Italia -

