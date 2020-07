"Migliaia di islamici in strada". Coronavirus? Mica per tutti. La denuncia di FdI (Di venerdì 31 luglio 2020) A cosa è servito vietare la processione della Consolata, interrompendo una tradizione antica di Torino, quando poi si autorizzano le preghiere di massa dei musulmani? Questa è Torino nel giorno della festa islaMica del sacrificio, con lo smistamento della folla in diversi punti di raccolta che ha solo aumentato il numero di assembramenti nei vari quartieri della città, dove Migliaia di uomini di stanno affollando sui tappeti di preghiera senza il minimo distanziamento, con la consueta segregazione femminile che evidentemente non scandalizza sinistra e grillini". E' la denuncia il parlamentare di Fratelli d`Italia Augusta Montaruli. "Ancora una volta - sottolinea- questo Governo mostra i muscoli con gli Italiani limitando le loro liberta` religiose e politiche in piazza, ma concede tutto ... Leggi su iltempo

Remo2222222 : Immigrazione, Fratelli d'Italia contro il governo: 'Migliaia di islamici in strada così, scandaloso' - TorazziAlberto : Avete mai pensato come sarebbe il mondo senza la Caritas? i suoi intrallazzi, i finanziamenti rubati le centinaia d… - EleEsse77 : RT @magicaGrmente22: Immigrazione, Fratelli d'Italia contro il governo: 'Migliaia di islamici in strada così, scandaloso' - 25091264 : RT @magicaGrmente22: Immigrazione, Fratelli d'Italia contro il governo: 'Migliaia di islamici in strada così, scandaloso' - magicaGrmente22 : Immigrazione, Fratelli d'Italia contro il governo: 'Migliaia di islamici in strada così, scandaloso' -

Ultime Notizie dalla rete : Migliaia islamici Immigrazione, Fratelli d'Italia contro il governo: "Migliaia di islamici in strada così, scandaloso" Liberoquotidiano.it Immigrazione, Fratelli d'Italia contro il governo: "Migliaia di islamici in strada così, scandaloso"

Altro scandalo di governo. L'esecutivo giallorosso "mostra i muscoli solo con gli italiani". Questa la denuncia Augusta Montaruli. Il deputato di Fratelli d'Italia, che si è vista negare la procession ...

La festa islamica del Sacrificio a Trieste sul campo di Borgo San Sergio

Hanno fatto il giro del mondo le immagini con poche migliaia di fedeli con guanti e schermi visivi ... alla Festa religiosa di fine pellegrinaggio ai luoghi santi dell'islam che si è svolta al Campo ...

Altro scandalo di governo. L'esecutivo giallorosso "mostra i muscoli solo con gli italiani". Questa la denuncia Augusta Montaruli. Il deputato di Fratelli d'Italia, che si è vista negare la procession ...Hanno fatto il giro del mondo le immagini con poche migliaia di fedeli con guanti e schermi visivi ... alla Festa religiosa di fine pellegrinaggio ai luoghi santi dell'islam che si è svolta al Campo ...