“Microsoft tratta per comprare TikTok”. L’indiscrezione dopo le minacce di Trump: “Potrei ordinare ai cinesi di vendere” (Di venerdì 31 luglio 2020) Microsoft è in trattative per acquistare la popolare app TikTok, attualmente controllata dalla cinese ByteDance. Lo riporta il New York Times citando fonti vicine al dossier. Non è chiaro, si spiega, quanto sia avanzato lo stato dei negoziati tra il colosso informatico fondato da Bill Gates e il social media valutato circa 100 miliardi di dollari. La notizia arriva dopo settimane di annunci da parte dell’amministrazione Usa di una stretta imminente: a inizio luglio il Segretario di Stato, Mike Pompeo, aveva annunciato che era allo studio la messa al bando della app. E il presidente Usa Donald Trump ha ribadito la minaccia anche nelle scorse ore aggiungendo però che potrebbe ordinare alla società cinese di cedere la sua quota. Il social media cinese – di recente utilizzato dagli ... Leggi su ilfattoquotidiano

